Команда из Ленобласти вышла в финал чемпионата «Битва роботов»

Команда «БРПЛ» из Всеволожского кванториума Ленинградской области вошла в число финалистов Международного чемпионата «Битва роботов», сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. Состязания проводятся при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Заключительный этап чемпионата состоится 13 декабря в манеже кинопарка «Москино» в Москве. В состязаниях примут участие 32 команды, которые успешно прошли отборочные туры. Сборные приедут не только из разных регионов России, но и других стран: Китая, Ирана, Индии, Бразилии и Туниса.
Ребята из Ленобласти продемонстрируют свою разработку в категории мини-роботов весом до 1,5 кг. Также на чемпионате представят роботов до 110 кг. Их участники самостоятельно конструируют, а затем испытывают на специальном ринге.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.