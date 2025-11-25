Аналитик Шнейдерман пояснил, как лучше распорядиться накопленным миллионом

«Для большинства начинающих инвесторов базовым и наиболее рациональным инструментом останется банковский депозит. После снижения ключевой ставки банки постепенно корректируют доходность, но депозиты всё ещё обеспечивают предсказуемый и защищённый доход», — отметил он.
По его словам, этот вариант подойдёт тем, кто только формирует финансовую подушку и не готов рисковать капиталом ради потенциально более высокой прибыли.
«Второй вариант — золото. Здесь важно понимать, что речь идёт либо об обезличенных металлических счетах, либо о биржевых инструментах, а не о ювелирных изделиях. Золото традиционно выступает защитным активом, реагирующим на геополитические риски и инфляционные ожидания», — поделился он.
Шнейдерман разъяснил, что биржевые инструменты — это контракты на разницу цен (CFD).
«Этот инструмент согласован ЦБ для трейдеров и инвесторов российской юрисдикции в начале марта и стал очень популярным. По торговому обороту он уступает только валютной паре евро/доллар», — заметил он.
Вложения в физическое золото — инвестиционные монеты и слитки — выглядит очень перспективным направлением для терпеливых инвесторов: первые значительные положительные результаты будут видны через три — пять лет, пояснил он.
Золото не даёт гарантированного дохода, но помогает диверсифицировать сбережения и сглаживать возможные колебания рынка, предупредил аналитик.
«Для более опытных инвесторов можно рассматривать и внебиржевой валютный рынок. Однако нужно понимать, что это означает: высокая волатильность, необходимость понимания макроэкономических процессов и умение работать с кредитным плечом», — подытожил он.
