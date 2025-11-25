«Человек пьет кофе, а бодрости уже нет». Белорусский врач-диетолог сказала о синдроме привыкания к кофеину

Как избавиться от привыкания к большому потреблению кофе на YouTube-канале «СБ ТВ» в программе «PRO Здоровье» рассказала врач-диетолог, научный сотрудник клинической лаборатории профилактической медицины НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Синякова.
По ее словам, к кофе есть привыкание, но зависимости, такой как алкогольная, наркотическая, — нет.
Ольга Синякова пояснила, как развивается привыкание к кофеину.
«Если по 10 чашек кофе в день употреблять, организм начинает вырабатывать дополнительные рецепторы, на которые кофеин садится. Но это не бесконечно. И в конце концов пойдет откат — человек пьет кофе, а бодрости уже нет, эффекта нет», — отметила врач-диетолог.
В этому случае, отмечает медик, надо потихоньку от больших объемов кофе уходить, освобождать свои рецепторы, давать туда садиться аденозину (аденозин входит в состав аденозинтрифосфата — универсального источника энергии для всех живых клеток — Ред.), а не кофеину.
«Процесс обратимый, но надо постараться, надо себя где-то перебороть, пережить неприятные для себя моменты», — отметила Ольга Синякова, давая советы кофеманам.
Что касается безопасной дозы кофеина, то она существует, это 3−4 чашки кофе эспрессо или американо в день (здесь подробнее).
