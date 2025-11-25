«Человек пьет кофе, а бодрости уже нет». Белорусский врач-диетолог сказала о синдроме привыкания к кофеину

«Если по 10 чашек кофе в день употреблять, организм начинает вырабатывать дополнительные рецепторы, на которые кофеин садится. Но это не бесконечно. И в конце концов пойдет откат — человек пьет кофе, а бодрости уже нет, эффекта нет», — отметила врач-диетолог.