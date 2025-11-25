Преподаватель прокомментировала использование мата в речи

Депутат Госдумы Виталий Милонов до этого рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что россияне уже не стесняются признаваться в том, что они ругаются матом. Согласно опросу ВЦИОМ, треть граждан России сквернословят ежедневно, при этом в 2008 году мат использовал каждый пятый. Число тех, кто не использует ненормативную лексику, сократилось до 23%, раньше этот показатель был на уровне 36%.