В Звениговской районной больнице Марий Эл создадут женскую консультацию

Современную женскую консультацию создадут на базе Звениговской центральной районной больницы (ЦРБ) в Республике Марий Эл по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Ее планируют открыть в 2026 году. Там оборудуют два врачебных кабинета со всем необходимым оснащением. В частности, специалисты установят ультразвуковой аппарат для детального обследования пациенток. Также там сделают отдельные регистратуру, операционную и комфортную комнату отдыха для медицинского персонала.
Помимо этого, в регионе планируют открыть еще пять женских консультаций. Они появятся в Красногорской врачебной амбулатории Звениговской ЦРБ, а также в Советской, Мари‑Турекской, Моркинской и Сернурской центральных районных больницах.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.