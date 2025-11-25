Российские горнолыжники назвали любимые курорты

Основная масса выбирает курорты Красной Поляны, «Розу Хутор» и «Газпром» в Сочи, популярны также Домбай, Архыз, Шерегеш, Эльбрус, Белокуриха, Абзаково и Манжерок.
Почти половина опрошенных предпочитает классическое катание на горных лыжах, треть комбинирует его со сноубордингом, остальные вовсе не занимаются спортом. Зарубежные направления представлены альпийскими регионами Франции, Швейцарии, Австрии и Италии, а также Грузией.
Выбор места зависит от качества трасс, хорошего обслуживания, удобного расположения и транспортной доступности. Важным фактором является наличие инфраструктуры для семейного отдыха и аренды оборудования, сообщает «Петербургский дневник».
В октябре спрос на новогодние туры в теплые страны вырос вдвое. Туроператоры предупреждают: к декабрю билетов на самолеты и номеров в отелях на популярных зарубежных направлениях не будет. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертом по путешествиям маркетплейса авторских туров «Клуб гидов» Юлией Любимовой о том, куда поехать в этом году.