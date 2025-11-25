Российские горнолыжники назвали любимые курорты

В октябре спрос на новогодние туры в теплые страны вырос вдвое. Туроператоры предупреждают: к декабрю билетов на самолеты и номеров в отелях на популярных зарубежных направлениях не будет. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертом по путешествиям маркетплейса авторских туров «Клуб гидов» Юлией Любимовой о том, куда поехать в этом году.