Российские горнолыжники назвали любимые курорты

Большинство поклонников горных лыж предпочитают отечественные курорты, свидетельствует исследование сервисов «Отелло» и 2ГИС. Согласно опросу, 57 процентов туристов ежегодно отправляются на специализированные базы.

Источник: РИА "Новости"

Основная масса выбирает курорты Красной Поляны, «Розу Хутор» и «Газпром» в Сочи, популярны также Домбай, Архыз, Шерегеш, Эльбрус, Белокуриха, Абзаково и Манжерок.

Почти половина опрошенных предпочитает классическое катание на горных лыжах, треть комбинирует его со сноубордингом, остальные вовсе не занимаются спортом. Зарубежные направления представлены альпийскими регионами Франции, Швейцарии, Австрии и Италии, а также Грузией.

Выбор места зависит от качества трасс, хорошего обслуживания, удобного расположения и транспортной доступности. Важным фактором является наличие инфраструктуры для семейного отдыха и аренды оборудования, сообщает «Петербургский дневник».

