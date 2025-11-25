Человеческий мозг переключается во «взрослый» режим в 32 года

Другие ключевые переходные фазы происходят в возрасте около 9 лет, а после «взрослой» фазы — уже в 66 лет и 83 года. «Мы знаем, что нейронные связи в мозге важны для нашего развития, но у нас нет комплексного представления о том, как и почему они меняются в течение жизни. Это исследование впервые выявило основные фазы развития мозга в течение жизни человека. Оно может помочь нам понять, почему мозг у некоторых людей развивается по-другому в ключевые этапы жизни, будь то трудности в обучении в детстве или деменция в преклонном возрасте», — прокомментировала исследовательница Алекса Мосли, которая руководила исследованием.