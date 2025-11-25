Власти Омска прекратили выплаты активистам КТОСов

На портале мэрии Омска вышло постановление о приостановке до 1 января 2026 года выплаты компенсаций расходов на оплату услуг ЖКХ и аренды жилья отдельным членам КТОСов. Причина в постановлении не указана.
Такие выплаты ввели в Омске в 2006 году при мэре Викторе Шрейдере. Они адресовались членам КТОсов, старшим по домам, квартальным и председателям молодежных советов территориального самоуправления. Компенсации были положены при определенных условиях.
Например, получатель должен был исполнять «задачи и функции, возложенные на него в соответствии с его статусом и полномочиями, предусмотренными Положением о территориальном общественном самоуправлении».
Выплаты перечислялись активистам каждый квартал. Они предназначены на оплату содержания жилья, коммунальных услуг, взноса на капремонт или аренды квартиры (как вариант).
