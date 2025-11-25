В Донецке Ростовской области отремонтировали детский сад № 6

«Детский сад “Аленушка” расположен в центре Донецка, рядом с одной из крупнейших школ, его востребованность у жителей города очень высока. Возобновить образовательный процесс в детском саду планируется уже в январе. Сейчас идет процесс установки и монтажа новой мебели и оборудования», — отметил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.