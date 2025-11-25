В Донецке Ростовской области отремонтировали детский сад № 6

Капитальный ремонт провели в детском саду № 6 «Аленушка» города Донецка Ростовской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
В ходе работ специалисты обновили фасад и кровлю здания, выполнили внутреннюю отделку помещений, заменили окна, двери, внутренние и наружные инженерные сети. Также они благоустроили прилегающую территорию и отремонтировали игровые площадки. Учреждение рассчитано на более чем 200 воспитанников.
«Детский сад “Аленушка” расположен в центре Донецка, рядом с одной из крупнейших школ, его востребованность у жителей города очень высока. Возобновить образовательный процесс в детском саду планируется уже в январе. Сейчас идет процесс установки и монтажа новой мебели и оборудования», — отметил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.
В частности, музыкальный зал детского сада оснастят современным проектором, акустической системой и цифровым пианино. А в сенсорной комнате разместят приборы, необходимые для психоэмоциональной разгрузки.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.