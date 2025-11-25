Сознание возникло раньше времени и пространства, заявила ученая

Стремме, занимающаяся исследованиями в области нанотехнологий, предложила концепцию, которая выходит далеко за пределы ее традиционной научной специализации. В статье она описывает модель, в которой сознание рассматривается не как побочный продукт работы мозга, а как фундаментальное поле, лежащее в основе всех наблюдаемых явлений — от материи и времени до жизни и структуры Вселенной.