Стали известны расценки на услуги Деда Мороза и Снегурочки в сезоне 2025−2026

Сколько стоит Дед Мороз на Новый 2026 год
Московские Дедушки Морозы и их внученьки просят 5000 рублей за двадцать минут перформанса, и это цены на середину декабря. Ближе к празднику прайс резко подскакивает раза в три, а то и в десять, выяснили журналисты «Ъ».
А если Дедушка Мороз — не просто решивший зашибить деньгу таксист, а профессионал, вырастает и чек на его выступление. Заказать комика-стендапера или настоящего актера из театра — от 150 тысяч рублей. Популярный телеведущий попросит вашу подвыпившую компанию прокричать: «Елочка, гори!» примерно за триста.
Дед Мороз Алексей рассказал, что к 20 ноября у него уже полностью были расписаны праздники, а бронировать клиенты начали еще в сентябре. Год назад такого ажиотажа не было, а сейчас Дедов Морозов и Снегурочек хотят видеть в основном не рестораны (на корпоративах), а частные клиенты в собственных квартирах.
Рынок подстегивает высокая конкуренция среди зимних дедушек и их внучек — многие агентства готовы обучить артиста с нуля, требуется только харизма, немного любви к детям и готовность провести ночь на 1 января в компании нетрезвых чужих людей.
Люди, в свою очередь, тоже ищут способы сэкономить и объединяются, приводя всех чад в одну квартиру, куда должен нагрянуть зимний волшебник. Артисты не против, но есть ограничение — не больше пяти юных зрителей, так что согнать в одну гостиную дошкольников со всего дома, скинувшись по сто рублей, не выйдет.
Зарплата Деда Мороза в Москве и области достигает 185 тысяч рублей в месяц, подсчитали в сервисе «Зарплата.ру». Снегурочки почему-то зарабатывают по 180 тысяч.
Но не Дедами Морозами едиными, новогодние праздники открывают много возможностей для сезонного заработка. Например, упаковщик подарков может получать до 130 тысяч рублей в месяц. Но мы подозреваем, что месяц такой всего один в году.
Вдвое меньше может получить ведущий или один из актеров новогоднего шоу, такому фрилансеру заплатят до 75 тысяч рублей. Пригодится и умение обучать катанию на коньках, этот труд стоит 50 тысяч рублей в месяц. Спецу по заливке льда обещают от 45 тысяч, билетеру — от 35.
Сколько стоит билет на поезд Деда Мороза
Зарабатывают седые волшебники не только на визитах в квартиры, где живет детвора, но и на железной дороге. Билет на поезд Деда Мороза в сезоне 2025−2026 стоит 2950 рублей, в стоимость входит чаепитие и сладкий подарок. Ровно во столько же родителям обойдутся билеты на кукольное представление в вагоне.
Зато, если стоянка поезда Деда Мороза на вашей станции продлится менее двух часов, то программа будет сокращенной и бесплатной. Это актуально в первую очередь для небольших городов Сибири и Дальнего Востока, где запланированы стоянки, а всего в расписании 70 остановок — от Владивостока до Великого Устюга.
Мы вполне понимаем тех, кто, увидев такие цены, решил выйти из положения, нарядив папу в красную шубу, выдав ему мешок и прицепив бороду из ваты. А чтобы он лучше вжился в роль, дайте ему почитать статью о том, как появился Дед Мороз в России.