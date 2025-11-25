Стали известны расценки на услуги Деда Мороза и Снегурочки в сезоне 2025−2026

Дед Мороз Алексей рассказал, что к 20 ноября у него уже полностью были расписаны праздники, а бронировать клиенты начали еще в сентябре. Год назад такого ажиотажа не было, а сейчас Дедов Морозов и Снегурочек хотят видеть в основном не рестораны (на корпоративах), а частные клиенты в собственных квартирах.