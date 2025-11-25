В Московском зоопарке поселились хохлатые паламедеи. Как они выглядят

Московский зоопарк пополнился новыми жильцами, ими стали хохлатые паламедеи, доставленные из Краснодарского сафари-парка, сообщается в телеграм-канале учреждения.
Южноамериканские хохлатые паламедеи, три самца и одна самка, поселились в столичном зоопарке после длительного перерыва. Ранее этот вид здесь появлялся в 2000-х годах. В настоящее время птицы находятся под наблюдением зоологов, они наблюдают за тем, как проходит адаптация особей на новом месте.
«Их планируют познакомить с муравьедами, соединяя их на какое-то время в одном вольере, так как оба этих вида обитают в Южной Америке и в природе могут жить по соседству. До весны и паламедеи, и муравьеды будут жить в “зимних” вольерах, где их смогут видеть посетители, а затем начнут выходить на прогулки», — говорится в сообщении.
Хохлатые паламедеи — крупные гусеобразные птицы, обитающие в Южной Америке, большую часть года они держатся большими стаями, а в период размножения разбиваются на пары.
Паламедеи обладают довольно устойчивыми ногами и клювом, похожим на куриный. Из-за смещения мышечной системы и прочности скелета этот вид ближе к утиному. Птица может летать, строить, гулять по болотистой местности и плавать.
