В Омске сожгли крупную партию красивых горшечных цветов их Китая

В целях недопущения распространения вредителя на территории Омской области зараженная часть груза была уничтожена методом сжигания под контролем специалистов Россельхознадзора. В ведомстве отмечают, что табачная белокрылка — это многоядный вредитель, который поражает более 600 видов растений, включая овощные, бахчевые и декоративные культуры, популярные у омских садоводов и аграриев. Белокрылка не только ослабляет растения, высасывая из них соки, но и является переносчиком более 60 опасных вирусных заболеваний, которые могут привести к полной гибели урожая.