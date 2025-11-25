В Омске сожгли крупную партию красивых горшечных цветов их Китая

Специалисты Россельхознадзора предотвратили ввоз из Китая на территорию региона опасного карантинного вредителя — табачной белокрылки. В ведомстве отметили, что это первый случай выявления данного насекомого в импортной продукции в текущем году.
Табачная белокрылка была обнаружена при досмотре крупной партии эуфорбии — горшечных растений, которых насчитывалось более 2 тысячи штук. Груз следовал в Омск из Китая. Для подтверждения видовой принадлежности насекомого образцы были направлены в Омский филиал ФГБУ «Центр оценки качества продукции АПК», где эксперты подтвердили наличие жизнеспособных особей табачной белокрылки.
В целях недопущения распространения вредителя на территории Омской области зараженная часть груза была уничтожена методом сжигания под контролем специалистов Россельхознадзора. В ведомстве отмечают, что табачная белокрылка — это многоядный вредитель, который поражает более 600 видов растений, включая овощные, бахчевые и декоративные культуры, популярные у омских садоводов и аграриев. Белокрылка не только ослабляет растения, высасывая из них соки, но и является переносчиком более 60 опасных вирусных заболеваний, которые могут привести к полной гибели урожая.