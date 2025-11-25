Поликлиника № 2 в Таганроге временно изменила график из-за повреждения от БПЛА

В Таганроге в ходе ночной атаки БПЛА пострадала поликлиника № 2 (улица Инструментальная, 15). В связи с этим изменили график работы медучреждения, информирует глава города Светлана Камбулова.
25 ноября будут работать только кабинеты неотложной медпомощи, также врачи должны выезжать на дом к пациентам.
26 ноября продолжат работу кабинеты неотложной помощи. Планируют отбирать лабораторные анализы. Организуют плановый прием на участках, будут выезжать по вызовам на дом.
С 27 ноября поликлиника вернется к своему обычному режиму работы.
Добавим, в ночь на 25 ноября, после атаки БПЛА, в приморском городе пострадали несколько многоквартирных домов, частный дом, здание колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 17. В границах указанных объектов ввели локальный режим ЧС.
