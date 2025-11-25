В Челябинске запустили новую выделенку, которая объединила транспортную сеть

Нововведение позволит ускорить движение более чем 15 маршрутов, включая популярный автобус № 64 и новый троллейбус № 17. Интенсивность движения на этом участке достигает 97 единиц транспорта в час. Новая полоса спроектирована до стоп-линий на перекрестках, а это, в свою очередь, даст автобусам и троллейбусам приоритет при старте с светофора и поможет работать по расписанию.