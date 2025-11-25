Ричмонд
В Челябинске запустили новую выделенку, которая объединила транспортную сеть

На Братьев Кашириных в Челябинске появилась новая выделенная полоса.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске на улице Братьев Кашириных завершается обустройство новой выделенной полосы для общественного транспорта. Ключевая особенность участка длиной 1,5 км в том, что он соединит существующие выделенки в единую сеть.

Нововведение позволит ускорить движение более чем 15 маршрутов, включая популярный автобус № 64 и новый троллейбус № 17. Интенсивность движения на этом участке достигает 97 единиц транспорта в час. Новая полоса спроектирована до стоп-линий на перекрестках, а это, в свою очередь, даст автобусам и троллейбусам приоритет при старте с светофора и поможет работать по расписанию.

Как отметил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров, уже готовы проекты по созданию еще 12 км выделенных полос. Их реализация запланирована на 2026 год.