Власти Приднестровья подготовят к зиме более 30 пунктов обогрева

В Приднестровье подготовят к зиме 34 уличных пункта обогрева.

ТИРАСПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Власти Приднестровья подготовят к зиме 34 уличных пункта обогрева, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

«В республике будут функционировать 34 пункта обогрева и 118 пунктов временного размещения граждан», — говорится в сообщении, опубликованном по итогам заседания госкомиссии по ЧС и обеспечению противопожарной безопасности.

В Приднестровье пункты обогрева в зимний период организуют каждый год.

Отмечается, что на заседании обсуждалась готовность городов и районов республики к зимнему периоду. Речь шла в том числе об организации работы снегоуборочной техники, коммунальных служб, связанной с устранением и ликвидацией последствий снежных заносов и гололеда.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

