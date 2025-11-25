Уралкриомаш рассекретил документы по лунному проекту СССР

Альбом с ранее засекреченными аванпроектами 60−80-х годов, в том числе с подробными визуализациями космических проектов, был подарен музею Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле (Свердловская область). «Эти работы — образец для будущих поколений инженеров, которые создают новое криогенное оборудование для космических пусков. И крайне важно сохранить историческое наследие. По мере рассекречивания будут публиковаться и другие уникальные документы, которые свидетельствуют о нашем приоритете в освоении космоса», — сказал генеральный директор Уралкриомаша Дмитрий Скоропупов.