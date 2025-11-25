В Подмосковье прошли Всероссийские соревнования по теннису среди юниоров

За награды боролись более 60 юных атлетов в возрасте до 19 лет из нашей страны, а также Белоруссии, Узбекистана, Армении и Казахстана. В личных соревнованиях золотыми медалистами стали Максим Прокошин из Перми и Катарина Миллер из Москвы. В турнирных таблицах парных поединков первые строчки заняли столичные теннисисты Алексей Буланцев и Роберт Медведев, Кира Плешивцева и Алина Юнева.