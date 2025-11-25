В Подмосковье прошли Всероссийские соревнования по теннису среди юниоров

Турнир «Осенний Кубок президента Международной академии тенниса Шамиля Тарпищева» завершился 16 ноября в подмосковном Красногорске, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Состязания организовали в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России».
За награды боролись более 60 юных атлетов в возрасте до 19 лет из нашей страны, а также Белоруссии, Узбекистана, Армении и Казахстана. В личных соревнованиях золотыми медалистами стали Максим Прокошин из Перми и Катарина Миллер из Москвы. В турнирных таблицах парных поединков первые строчки заняли столичные теннисисты Алексей Буланцев и Роберт Медведев, Кира Плешивцева и Алина Юнева.
«В этом году молодежная сборная выиграла 645 международных турниров, проведенных в 100 странах, из которых 68 завершились победой. Сейчас команда сосредоточилась на подготовке к следующему году», — подчеркнул член Международного олимпийского комитета, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.