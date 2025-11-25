Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале врачи впервые вживили стимулятор блуждающего нерва 5-летнему ребенку

Свердловские врачи провели уникальную операцию ребенку, страдающему эпилепсией.

Источник: Минздрав Свердловской области

В Областной детской клинической больнице провели уникальную операцию пятилетнему ребенку, страдающему эпилепсией. Свердловские медики впервые в регионе имплантировали стимулятор блуждающего нерва. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.

— Врачи имплантировали электронное устройство под кожу пациента в области ключицы, а электроды прикрепили к левому блуждающему нерву. Миниатюрный аппарат генерирует электрические импульсы, которые блокируют «неправильную» работу головного мозга и снижают количество и интенсивность приступов, — пояснили в Минздраве области.

Ребенок страдал от частых и тяжелых приступов эпилепсии. Они происходили свыше 10 раз в сутки. Ситуация усложнялась тем, что у юного свердловчанина была фармакорезистентная эпилепсия, поэтому ему не помогали лекарства. Однако теперь у ребенка есть шанс на привычную жизнь.