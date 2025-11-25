На Урале врачи впервые вживили стимулятор блуждающего нерва 5-летнему ребенку

В Областной детской клинической больнице провели уникальную операцию пятилетнему ребенку, страдающему эпилепсией. Свердловские медики впервые в регионе имплантировали стимулятор блуждающего нерва. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.
— Врачи имплантировали электронное устройство под кожу пациента в области ключицы, а электроды прикрепили к левому блуждающему нерву. Миниатюрный аппарат генерирует электрические импульсы, которые блокируют «неправильную» работу головного мозга и снижают количество и интенсивность приступов, — пояснили в Минздраве области.
Ребенок страдал от частых и тяжелых приступов эпилепсии. Они происходили свыше 10 раз в сутки. Ситуация усложнялась тем, что у юного свердловчанина была фармакорезистентная эпилепсия, поэтому ему не помогали лекарства. Однако теперь у ребенка есть шанс на привычную жизнь.