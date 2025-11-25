Почтальоны доставляют на дом пожилым омичам продукты, лекарства и средства гигиены

УФПС Омской области опубликовало рейтинг товаров, которые почтальоны покупают и приносят маломобильным омским пенсионерам. В тройку востребованных товаров вошли продукты питания, средства гигиены и безрецептурные лекарства.
Почтальоны, как выяснилось, не только доставляют на дом денежные выплаты, письменную корреспонденцию, печатные издания и небольшие посылки, но и оказывают социально-бытовые услуги инвалидам и маломобильным пожилым омичам. Товары доставляются из ассортимента, присутствующего в почтовом отделении.
Чаще всего маломобильным и пожилым клиентам почтальоны доставляют продукты питания: крупы, макароны, чай, кондитерские изделия. На втором месте — доставка на дом средств санитарии, гигиены и ухода. В их число входят шампуни, стиральные порошки и чистящие средства. Третью ступень рейтинга самых популярных товаров, занимает доставка безрецептурных лекарственных препаратов, не требующих особых условий хранения и транспортировки, а также изделий медицинского назначения, технических средств ухода и реабилитации.