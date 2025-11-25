Почтальоны доставляют на дом пожилым омичам продукты, лекарства и средства гигиены

Чаще всего маломобильным и пожилым клиентам почтальоны доставляют продукты питания: крупы, макароны, чай, кондитерские изделия. На втором месте — доставка на дом средств санитарии, гигиены и ухода. В их число входят шампуни, стиральные порошки и чистящие средства. Третью ступень рейтинга самых популярных товаров, занимает доставка безрецептурных лекарственных препаратов, не требующих особых условий хранения и транспортировки, а также изделий медицинского назначения, технических средств ухода и реабилитации.