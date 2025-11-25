День работника сферы закупок появится в Башкирии: его планируют отмечать весной

Сегодня, 25 ноября, депутаты парламента Башкирии одобрили в первом чтении законопроект об учреждении нового профессионального праздника — Дня работника сферы государственных, муниципальных и корпоративных закупок республики.
Представляя документ, председатель Государственного комитета по конкурентной политике Гульшат Арсланова сообщила, что праздник будет направлен на повышение престижа профессии. Отмечать его предлагается 5 апреля — в день принятия Федерального закона № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Глава профильного комитета уточнила, что установление праздника не потребует выделения дополнительных средств из бюджета, кроме возможной выплаты 50% премии к зарплате один раз в год для соответствующих специалистов.
