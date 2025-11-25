Новый год 2026 на улицах Москвы: лучшие места для праздничных прогулок и фотосессий

Уже не первый год Никольская становится одной из самых «новогодних». Дело в особом подходе к украшательству: обычно на улице этой развешивают много гирлянд, из-за чего возникает ощущение, что последние свисают прямо с неба и продолжают собой снегопад. Кроме того, здесь всегда много растительности: можжевельник, боярышник, ели, березы — занесенные инеем, они идеально дополняют атмосферу праздника и зимы.