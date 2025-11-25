Новый год 2026 на улицах Москвы: лучшие места для праздничных прогулок и фотосессий

В материале перечисляем лучшие улицы Москвы для прогулок в Новый год. Разбираемся, куда стоит обязательно сходить гостям столицы и что им нужно посмотреть, чтобы зарядиться праздничным настроением.
Лучшие улицы в Москве для прогулок в Новый год
Предлагаем познакомиться с подборкой улиц, достойных внимания при выборе маршрутов новогодних прогулок в центре Москве. Для удобства перечислили места для отдыха в географическом порядке: стартуйте на Арбате и далее идите по описанным местам — не ошибетесь и не заблудитесь.
Арбат
Знаменитейшая улица столицы, Арбат особенно заслуживает внимания в преддверии Нового года. Район от Арбатских Ворот до Смоленской площади представляет собой широкое пешеходное пространство, идеально подходящее для прогулок. Перед Новым годом Арбат наполняют украшениями, инсталляциями и арт-объектами.
Софийская набережная
Это место стоит посетить вечером — для того, чтобы насладиться видом на подсвеченный Кремль и Храм Христа Спасителя. Если повезет, и декабрь 2025 года будет снежным, то без приуменьшения легендарные объекты архитектуры покроются белоснежной пеленой. Это идеальный фон для праздничных фото и отличное место для вдумчивого отдыха.
Никольская улица
Уже не первый год Никольская становится одной из самых «новогодних». Дело в особом подходе к украшательству: обычно на улице этой развешивают много гирлянд, из-за чего возникает ощущение, что последние свисают прямо с неба и продолжают собой снегопад. Кроме того, здесь всегда много растительности: можжевельник, боярышник, ели, березы — занесенные инеем, они идеально дополняют атмосферу праздника и зимы.
Третьяковский проезд
Эту улицу не зря называют «бриллиантовой» — за баснословную стоимость аренды и обилие блестящей иллюминации в Новый год. Последнее нас интересует особенно: приходите сюда в сумерках, чтобы насладиться атмосферой роскошного, но уютного и камерного убранства (длина проезда — всего 100 метров). Ориентируйтесь на арку с башенкой — неплохое место для фотосессии, к слову.
Кузнецкий мост
Эту улицу каждый год украшают по-разному. В 2024, например, здесь организовали сказочный лес с выставкой дизайнерских елей. Но в 2025 году организаторы праздника решили удивить всех сразу, анонсировав на Кузнецком мосту серию инсталляций в стиле «стимпанк». Это значит, что там можно будет встретить разнообразные причудливые механизмы на основе пара и шестеренок: гостей ждут ретро-поезд, дирижабль, движущиеся игрушки, фотозоны и, разумеется, гирлянды с елками.
Трубная площадь
С улицы Кузнецкий мост выйдете на улицу Неглинную. Рассмотрев ЦУМ и и Большой театр во всей их красе, двигайтесь в сторону Трубной площади. Там вас ждет атмосфера старинной ярмарки: изысканная архитектура, укрытая снегом, идеально дополняется столь приятными запахами ели, хлеба и чая. Здесь можно остановиться и передохнуть, взяв какой-нибудь сувенир или стакан согревающего напитка.
Улица Спиридоновка
Это место как нельзя лучше подходит для завершения интенсивного маршрута. Сюда стоит зайти ради особняка Зинаиды Морозовой. По одной из версий, именно это здание могло стать прототипом дома Маргариты из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова. Особняк построен в атипичном для Москвы неоготическом стиле, что только усиливает ассоциации с упомянутым выше романом. Похожий на замок, дом Морозовой подарит вам весьма неожиданные от прогулки по столице впечатления.
ВДНХ
Если вам мало уже описанных локаций для прогулок, то обязательно посетите ВДНХ. Добираться из центра удобнее всего на метро, но путь будет относительно неблизким. Выставочный комплекс каждый Новый год встречает гостей ухоженными елочками, инсталляциями, выставками и величественной архитектурой. Идеальное место для прогулки с друзьями и близкими.
Вопросы и ответы
Разберем некоторые моменты, вопросы по которым могут возникнуть при более детальном знакомстве с темой.
Это бесплатно?
Прогулки по улицам Москвы — бесплатны. Никто не будет брать с вас деньги за то, что вы фотографируетесь на фоне Храма Христа Спасителя или бродите по Арбату. Но стоит предупредить, что деньги вы, вероятнее всего, все же потратите: на перекусы, согревающие напитки, развлечения и сувениры.
Какие еще улицы заслуживают внимания?
Москва — гигантский город, и охватить все достойные места столицы сможет, пожалуй, разве что многотомник. Будем краткими и отметим следующие заслуживающие внимания места для прогулок:
- Таганка;
- Замоскворечье (особенно Крутицкое подворье);
- Патриаршие пруды;
- Парк «Останкино»;
- Городские сады;
- Царицыно и другие исторические парки;
- Красная площадь;
- Вознесенкий переулок;
- Воробьевы горы;
- Улица Большая Дмитровка.