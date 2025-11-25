Ричмонд
В станице Нестеровской в Ингушетии завершают модернизацию библиотеки

Там появились пространства для проведения лекций и мастер-классов.

Специалисты завершают модернизацию библиотеки в станице Нестеровской Республики Ингушетии, сообщили в администрации Сунженского муниципального района. Учреждение обновляют по модельному стандарту при поддержке нацпроекта «Семья».

Там выполнили внутренние отделочные работы и организовали новые многофункциональные пространства для проведения презентаций книг, лекций, мастер-классов и творческих встреч. А в читальных залах внедрили современные технологии, чтобы сделать обучение и чтение интерактивным и более увлекательным.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.