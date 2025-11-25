Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 26 ноября 2025

Отключение отопления в Иркутске 26 ноября 2025 года коснется Правобережного и Октябрьского округов. Как сообщает оператор тепловых сетей города, это необходимо для проведения ремонта, который поможет в дальнейшем не допустить аварий.
Отключение отопления в Иркутске 26 ноября 2025.
— Ремонт тепловой сети проведем по улицам Карла Либкнехта, 26, Марата, 24, Трилиссера, 104, — говорится в сообщении оператора.
Также это значит, что жильцы некоторых домой временно останутся без горячей воды. Работы продлятся почти весь день, поэтому стоит заранее запастись всем необходимым. Более подробная информация об отключении отопления в Иркутске 26 ноября 2025 года представлена в фотокарточке ниже.
Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске изменится направление движения на улице Демьяна Бедного.