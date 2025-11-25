В селе Комаровка Астраханской области появился новый медпункт

Современный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) построили в селе Комаровка Астраханской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Камызякского района.
Там специалисты оборудовали кабинет для приема пациентов, процедурную, смотровую, зону ожидания, помещения для медикаментов и другое. Особое внимание уделили обеспечению комфортных условий для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Также новый ФАП оснастили необходимой техникой и инструментами, в том числе электрокардиографом, тонометрами и кольпоскопами.
В учреждении будут обслуживать более 230 жителей села, из которых около 80 — дети. Пациенты смогут попасть на прием к фельдшеру или медсестре, пройти вакцинацию и диспансеризацию.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.