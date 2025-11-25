Владимир Путин повысил двух омских судей

«Алену Кликушину, которая сейчас работает в АС Омской области, рекомендовали в АС Западно-Сибирского округа. Судья рассматривает банкротные споры, характеристики положительные. Члены ВККС усомнились в том, что Кликушина готова занять должность в кассационной инстанции: её судейский стаж насчитывает всего четыре года. Но Кликушину поддержали председатель Константин Забоев и Верховный Суд. В итоге ВККС дала ей рекомендацию», — писало об этом издание «Право.ру».