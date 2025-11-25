Ричмонд
Владимир Путин повысил двух омских судей

Одна теперь будет работать в арбитраже Западно-Сибирского округа, другая в Восьмом арбитражном апелляционном суде.

Источник: Комсомольская правда

Президент Владимир Путин своим указом № 840 назначил на должность судьи Арбитражного суда Западно-Сибирского округа омичку Алену Кликушину, а на пост судьи Восьмого арбитражного апелляционного суда — Ирину Ширяй. Обе ранее работали в областном арбитраже.

Ранее ВККС обсуждала заявление судьи Кликушиной в мае. На должности в арбитраже она трудилась с 20 ноября 2020 года.

«Алену Кликушину, которая сейчас работает в АС Омской области, рекомендовали в АС Западно-Сибирского округа. Судья рассматривает банкротные споры, характеристики положительные. Члены ВККС усомнились в том, что Кликушина готова занять должность в кассационной инстанции: её судейский стаж насчитывает всего четыре года. Но Кликушину поддержали председатель Константин Забоев и Верховный Суд. В итоге ВККС дала ей рекомендацию», — писало об этом издание «Право.ру».

15 июля же ВККС рассматривала заявление Ирины Ширяй (на должности в областном арбитражном суде с 18 марта 2019 года) о рекомендации ее в судьи Восьмого арбитражного апелляционного суда.

«ВККС заинтересовало качество ее работы, которое в некоторые периоды было ниже среднего. Но Верховный Суд поддержал Ширяй, указав, что работу кандидата оценивает как хорошую. В итоге ВККС ее рекомендовала», — сообщило то же СМИ.

Ранее «КП Омск» сообщала, что Владимир Путин назначил судей в Исилькульском городском суде и Советском райсуде Омска.