В Прикамье на шесть лет введут ограничение по розничной продаже алкоголя

Действующее постановление дополнили пунктом об изменении времени розничной торговли на территории Пермского края с 22:00 до 08:00 по местному времени. Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года и будут действовать до 1 марта 2032 года. Постановление опубликовано на сайте правовой информации.