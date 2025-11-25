Ричмонд
В Прикамье на шесть лет введут ограничение по розничной продаже алкоголя

Изменения в постановление краевого правительства внес глава региона.

Источник: Комсомольская правда

Глава региона Дмитрий Махонин внес проект изменений в постановление краевого правительства от 10 октября 2011 года. Постановление в том числе устанавливает дополнительные ограничения условий и мест розничной продажи алкогольной продукции.

Действующее постановление дополнили пунктом об изменении времени розничной торговли на территории Пермского края с 22:00 до 08:00 по местному времени. Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года и будут действовать до 1 марта 2032 года. Постановление опубликовано на сайте правовой информации.

Сейчас алкогольную продукцию в торговых точках Прикамья можно купить до 23:00.

Ранее стало известно, что шесть округов региона планируют отказаться от алкоголя. Идея прозвучала во время круглого стола в Пермской епархии.