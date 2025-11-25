Брошенные автомобили продолжают увозить с воронежских улиц

В Железнодорожном районе Воронежа продолжается системная работа по очистке улиц от брошенного автотранспорта. Как сообщили в мэрии, с начала года в результате совместных действий с городским управлением административно-технического контроля с улиц исчезли 64 бесхозяйственных автомобиля. Эта работа — часть общегородской кампании по наведению порядка, которую контролирует глава Воронежа Сергей Петрин.
КАК ВЫЯВЛЯЮТ «АВТОМОБИЛИ-ПРИЗРАКИ».
Процесс очистки района от брошенного транспорта носит планомерный характер. Специалисты управы проводят регулярный мониторинг территории, уделяя внимание автомобилям, которые длительно стоят на одном месте (как правило, более двух недель), имею технические неисправности (спущенные колеса, серьезные повреждения кузова или следы пожара) и открытый доступ в салон.
Активную роль в этом процессе играют и бдительные жители, чьи обращения также помогают выявлять новые объекты для проверки.
ОТ УВЕДОМЛЕНИЯ ДО УТИЛИЗАЦИИ.
После фиксации автомобиля, имеющего все признаки брошенного, начинается официальная процедура. Фотоматериалы и схема расположения направляются в городское управление административно-технического контроля. Далее комиссия проводит дополнительное обследование транспортного средства. Если его статус подтверждается, на стекле размещается уведомление для возможного собственника.
Если автомобиль продолжает оставаться на месте, его эвакуируют на специализированную стоянку временного хранения. Собственникам дается шанс забрать свое имущество. Однако если этого не происходит, машины проходят судебную процедуру признания бесхозяйными. После этого они переходят в муниципальную собственность и в конечном итоге отправляются на утилизацию.
С начала года управой Железнодорожного района был выявлен 81 автомобиль, подпадающий под критерии брошенного. По каждому из них были направлены заявки на эвакуацию. Из 64 ликвидированных машин часть была добровольно вывезена самими владельцами после получения предписаний, другая — принудительно эвакуирована.