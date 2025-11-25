Брошенные автомобили продолжают увозить с воронежских улиц

Если автомобиль продолжает оставаться на месте, его эвакуируют на специализированную стоянку временного хранения. Собственникам дается шанс забрать свое имущество. Однако если этого не происходит, машины проходят судебную процедуру признания бесхозяйными. После этого они переходят в муниципальную собственность и в конечном итоге отправляются на утилизацию.