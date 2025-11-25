Скоро в Башкирии запретят продавать алкоголь: ограничения будут действовать несколько дней

Как напомнили в правительстве, в Башкирии ограничение розничной продажи алкоголя будет действовать 3, 4 и 5 января с 17:00 до 10:00 следующего дня, а также 6 января с 17:00 до 23:00. Запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции в заведениях общественного питания.