Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скоро в Башкирии запретят продавать алкоголь: ограничения будут действовать несколько дней

В Башкирии в новогодние праздники запретят продажу.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил провести специальный брифинг для жителей региона, на котором разъяснить ограничения продажи алкогольной продукции в первые дни новогодних каникул. Соответствующее распоряжение он дал сегодня на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой.

Хабиров подчеркнул, что традиционное ограничение продажи алкоголя в посленовогодние дни вводится не из «изуверства», а для того, чтобы дать людям возможность провести время с семьями.

Как напомнили в правительстве, в Башкирии ограничение розничной продажи алкоголя будет действовать 3, 4 и 5 января с 17:00 до 10:00 следующего дня, а также 6 января с 17:00 до 23:00. Запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции в заведениях общественного питания.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.