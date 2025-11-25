Скоро в Башкирии запретят продавать алкоголь: ограничения будут действовать несколько дней

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил провести специальный брифинг для жителей региона, на котором разъяснить ограничения продажи алкогольной продукции в первые дни новогодних каникул. Соответствующее распоряжение он дал сегодня на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой.
Хабиров подчеркнул, что традиционное ограничение продажи алкоголя в посленовогодние дни вводится не из «изуверства», а для того, чтобы дать людям возможность провести время с семьями.
Как напомнили в правительстве, в Башкирии ограничение розничной продажи алкоголя будет действовать 3, 4 и 5 января с 17:00 до 10:00 следующего дня, а также 6 января с 17:00 до 23:00. Запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции в заведениях общественного питания.
