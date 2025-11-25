Большинство омичей ищут новую работу без предупреждения действующего работодателя

Большинство омичей считает допустимым искать новую работу, не предупреждая работодателя. На опрос сервиса по поиску работы SuperJob на эту тему утвердительно ответили 61% жителей региона.
Боязнь безработицы у омичей оказалась сильнее корпоративной лояльности: 61% омичей считают, что начинать поиск новой работы, не уволившись с предыдущей, — это нормальная практика, поскольку нельзя уходить в никуда. Еще 30% допускают такой вариант, но только при условии, что работодатель предупрежден о поиске. И лишь 7% респондентов полагают, что такое поведение некорректно.
Мужчин, считающих приемлемым тайный поиск работы, больше, чем женщин: 71% против 52% соответственно. Женщины же чаще выступают за то, чтобы предупреждать работодателя — 33% против 26% мужчин. Молодежь до 35 лет реже тех, кто старше, поддерживает практику поиска вакансий за спиной нанимателя: 50% против 65% среди опрошенных в возрасте 45+. Больше всего же тех, кто считает корректным не афишировать поиск новой работы, среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей — таких насчитывается в Омской области 73%. Интересно, что среди работодателей только 36% хотят, чтобы сотрудники предупреждали о своем решении еще на этапе поиска нового места.