Большинство омичей ищут новую работу без предупреждения действующего работодателя

Мужчин, считающих приемлемым тайный поиск работы, больше, чем женщин: 71% против 52% соответственно. Женщины же чаще выступают за то, чтобы предупреждать работодателя — 33% против 26% мужчин. Молодежь до 35 лет реже тех, кто старше, поддерживает практику поиска вакансий за спиной нанимателя: 50% против 65% среди опрошенных в возрасте 45+. Больше всего же тех, кто считает корректным не афишировать поиск новой работы, среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей — таких насчитывается в Омской области 73%. Интересно, что среди работодателей только 36% хотят, чтобы сотрудники предупреждали о своем решении еще на этапе поиска нового места.