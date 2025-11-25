Синоптики сказали, в каких районах Беларуси будет сильный снег 26 ноября

По прогнозам синоптиков, за погодные условия в стране будут отвечать атмосферные фронты от циклона, центр которого находится над Польшей, а также поступление теплой воздушной массы. Будет облачно с прояснениями. Во многих районах Беларуси прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь.