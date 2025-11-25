Синоптики сказали, в каких районах Беларуси будет сильный снег 26 ноября. Подробности сообщает портал pogoda.by.
По прогнозам синоптиков, за погодные условия в стране будут отвечать атмосферные фронты от циклона, центр которого находится над Польшей, а также поступление теплой воздушной массы. Будет облачно с прояснениями. Во многих районах Беларуси прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь.
«Местами, а по северо-западной половине во многих районах ожидаются сильные осадки», — предупредили синоптики.
Синоптики из-за сильных осадков объявили оранжевый уровень опасности. В отдельных районах страны будут образовываться гололед, налипание мокрого снега, на дорогах — гололедица. Кроме того, на большей части Беларуси ожидается туман. Ветер окажется восточный, юго-восточный. Минимальная температура воздуха ночью составит от −3 до +3 градусов. Днем прогнозируется от −1 градуса по северо-западной части и до +10 градусов по юго-востоку.
Ранее Белгидромет высказался о прогнозах на «самую холодную зиму» в Беларуси.
Тем временем климатолог сказал, как меняется погода в Беларуси: «Зима сократится до одного месяца, а лета будет четыре месяца».