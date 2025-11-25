Подростков в Бурятии обучат основам ведения бизнеса

Занятия будут проходить с 27 ноября по 27 декабря как очно, так и онлайн. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке. Во время обучения подростки узнают о том, что такое лидерство, научатся составлять маркетинговые планы, познакомятся с ораторским мастерством. Также им помогут развить логическое мышление и подготовиться к ярмарке с собственным проектом.