Подростков в Бурятии обучат основам ведения бизнеса

Образовательная программа для подростков «Сделано в Бурятии. Бизнес-дети» пройдет в Бурятии. Обучение организовано при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве промышленности, торговли и инвестиций республики.
«“Сделано в Бурятии. Бизнес-дети” — это уникальная программа обучения для молодежи от 14 до 17 лет. Ребят ждут интерактивные занятия, которые помогут развить предпринимательские способности, освоить метод создания перспективных бизнес-идей, прокачать ораторские навыки. Интересная программа включает в себя тренинги и мастер-классы, бизнес-визиты, творческие мероприятия и занимательные игры», — поделились специалисты регионального центра «Мой бизнес».
Занятия будут проходить с 27 ноября по 27 декабря как очно, так и онлайн. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке. Во время обучения подростки узнают о том, что такое лидерство, научатся составлять маркетинговые планы, познакомятся с ораторским мастерством. Также им помогут развить логическое мышление и подготовиться к ярмарке с собственным проектом.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.