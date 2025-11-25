Ричмонд
Свыше 30 тысяч жителей Тывы оформили Пушкинскую карту

В регионе в программе участвуют 118 учреждений культуры.

Пушкинской картой в Республике Тыве пользуется 31 тысяча человек. С 2025 года программа реализуется по нацпроекту «Семья», сообщили в правительстве региона.

Пушкинская карта — это платежная пластиковая карта с лимитом в пять тысяч рублей, которые в течение одного года можно использовать для приобретения билетов на культурные мероприятия по всей стране. Обладателями карты могут стать школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет.

По информации министерства культуры Тывы, за девять месяцев текущего года в республике было проведено около 500 мероприятий, на которые было приобретено более 22,7 тыс. билетов с помощью Пушкинской карты. В целом в регионе участниками программы являются 118 учреждений культуры. Среди них — музеи, театры, концертные коллективы, муниципальные дворцы культуры и клубы, библиотеки и многое другое.

Чтобы мероприятие попало в программу, необходимо пройти оценку экспертного совета. В его состав входят представители сферы культуры, молодежной политики, регионального МВД, а также педагог-психолог. С начала года совет рассмотрел 761 заявку на участие в программе.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.