Свыше 30 тысяч жителей Тывы оформили Пушкинскую карту

Пушкинская карта — это платежная пластиковая карта с лимитом в пять тысяч рублей, которые в течение одного года можно использовать для приобретения билетов на культурные мероприятия по всей стране. Обладателями карты могут стать школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет.