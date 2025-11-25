Ричмонд
В ГД предложили объявить частичную амнистию для женщин в День матери

ЛДПР предложила частичную амнистировать женщин в День матери.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработали проект, которым предлагается объявить частичную амнистию для женщин в честь Дня матери.

Соответствующий документ внесен на рассмотрение палаты парламента 25 ноября, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что он подготовлен в целях социальной поддержки женщин, являющихся одной из наиболее уязвимых категорией осужденных лиц.

«Проект предусматривает освобождение от наказания женщин, ранее не отбывавших лишение свободы и осужденных за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, при наличии обстоятельств, связанных с материнством, возрастом, инвалидностью или утратой кормильца», — сказано в пояснительной записке к проекту постановления.

Также парламентарии предлагают освободить от наказания женщин, осужденных за умышленные преступления небольшой и средней тяжести на сроки до десяти лет при условии отбытия ими части наказания, а также условно осужденных и осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

«Для женщин, совершивших преступления по неосторожности, предусматривается освобождение от наказания либо сокращение неотбытой части наказания, что отражает меньшую общественную опасность подобных деяний», — сказано в документе.

Проектом также предусматривается прекращение уголовных дел в отношении отдельных категорий подозреваемых и обвиняемых женщин, ранее не отбывавших наказание, по преступлениям небольшой тяжести, а также снятие судимости с женщин, подпадающих под действие амнистии.

При этом проект постановления предусматривает отдельные ограничения, в частности, его действие не распространяется на женщин, привлеченных к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Депутаты подчеркивают, что предлагаемые меры направлены на обеспечение социальной адаптации, восстановление трудовых и семейных связей и предотвращение криминализации женщин, впервые оказавшихся под угрозой уголовного наказания.

