В Новосибирской области завершают ремонт более чем в 60 медучреждениях

Свыше 60 медицинских организаций будут отремонтированы в 2025 году на территории Новосибирской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации главы и правительства региона.
По словам министра здравоохранения региона Ростислава Заблоцкого, одни из наиболее масштабных ремонтных работ в этом году прошли в отделении реанимации и интенсивной терапии Государственной областной клинической больницы, областном клиническом наркологическом диспансере, учебных корпусах в Искитимском и Бердском филиалах Новосибирского медицинского колледжа. Еще специалисты проводят капремонт здания Государственного областного клинического госпиталя ветеранов войн и обследуют конструкции здания Детской городской клинической больницы № 1 в Новосибирске для определения стоимости капитального ремонта.
Отметим, что на 2026−2030 годы в регионе запланировано строительство трех поликлиник в Карасуке, Татарске и Бердске. Помимо этого, запланирован капитальный ремонт шести объектов здравоохранения: поликлинических отделений в Каргате, Тогучине, в Линевской и Венгеровской больницах, инфекционных отделений в Татарской и Карасукской больницах.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.