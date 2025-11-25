Расширение трассы Р-158 в районе Нижегородца скоро продолжится

Кроме того, Никитин рассказал о состоянии других дорог в регионе. Он напомнил, что их общая протяжённость в Нижегородской области составляет 34 тысячи километров. В 2017 году лишь около 28% из них соответствовали нормативам, что было одним из самых низких показателей в стране. За последние семь лет капитально отремонтировано около 6,5 тысячи километров — почти по тысяче в год. Цель правительства области — довести долю дорог в нормативном состоянии до 50% к 2030 году.