Амурской области вручили награду за успехи в реконструкции дорог

«Благодарю Марата Шакирзяновича Хуснуллина, Минтранс России и Росавтодор за поддержку Амурской области и высокую оценку работы транспортного блока региона. Награду “Золотой каток” вручают за организацию работы по дорожному строительству, содержанию дорог. Мы получаем ее второй раз. В этом году дорожная кампания в регионе прошла успешно, дорожники выполнили все поставленные задачи», — прокомментировал глава региона Василий Орлов.