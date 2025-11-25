Ричмонд
Амурской области вручили награду за успехи в реконструкции дорог

В регионе построили и привели в порядок 258 км трасс разного значения.

Приамурье во второй раз получило награду «Золотой каток» за успешную реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по итогам года, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

«Благодарю Марата Шакирзяновича Хуснуллина, Минтранс России и Росавтодор за поддержку Амурской области и высокую оценку работы транспортного блока региона. Награду “Золотой каток” вручают за организацию работы по дорожному строительству, содержанию дорог. Мы получаем ее второй раз. В этом году дорожная кампания в регионе прошла успешно, дорожники выполнили все поставленные задачи», — прокомментировал глава региона Василий Орлов.

Всего в этом году на территории Амурской области отремонтировано и построено 258 км федеральных, региональных и местных дорог. Например, появилась новая дорога протяженностью 0,7 км к школе по улице Красной в селе Чигири. Завершена также реконструкция автомобильных дорог опорной сети Благовещенск — Свободный и Благовещенск — Бибиково.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.