Три вуза Ростовской области подтвердили высокий статус на федеральном уровне

ЮФУ, ДГТУ и ЮРГПУ (НПИ) защитили свои программы в «Приоритете-2030».

Источник: Комсомольская правда

Ключевые университеты Ростовской области — ЮФУ, ДГТУ и ЮРГПУ (НПИ) — подтвердили свой высокий статус, защитив программы развития в «Приоритете-2030». Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— Конкуренция была серьезнейшей, но наши вузы прошли отбор и доказали, что донской край — мощный интеллектуальный и промышленный хаб страны. Это объективное признание на федеральном уровне, — отметил Юрий Слюсарь.

Глава региона пояснил, что «Приоритет-2030» поддерживает проекты, обеспечивающие технологическую независимость страны.

ЮФУ вошел в самую сильную группу из тринадцати вузов России, активно работающих для создания технологического суверенитета. Направления деятельности ученых самые разные — от создания биопрепаратов для АПК до новых материалов с использованием ИИ.

Во вторую группу внесли ЮРГПУ (НПИ) имени Платова. Проекты этого вуза направлены на развитие импортозамещения и разработку технологий, аналогов которым нет в стране.

В свою очередь ДГТУ укрепляет позиции, создавая технологии для АПК — беспилотных тракторов до ветеринарных препаратов.

По ряду проектов уже заключены контракты с ведущими промышленными предприятиями.

— Поздравляют коллективы и студентов наших вузов. Ваша работа — самая надежная инвестиция в технологическое будущее донского края и всей России. Горжусь нашими учеными, инженерами и педагогами, — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

