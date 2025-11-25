Ричмонд
В Иркутске построят новый международный аэропорт

Проектную документацию утвердят в 2027 году.

Новый международный аэропорт будет построен в Иркутске. Его планируют возвести при поддержке нацпроекта «Эффективная транспортная система», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приангарья.

Будущий аэропорт будет расположен в районе пади «Ключевой» в Ангарском городском округе. Сейчас проводятся формирование земельного участка и разработка предпроектной документации на строительство. Будут также сформированы технико-экономическое обоснование проекта и предварительные проектные решения. На их основе сделают проектную документацию, которую планируют утвердить в 2027 году.

Также в Иркутской области рассматривают варианты модернизации аэропортов Киренска, Ербогачена, Усть-Илимска и Усть-Кута. В частности, в Росавиацию направлены предложения оснастить светосигнальным оборудованием аэродром и реконструировать здание аэровокзала в Усть-Илимске.

Нацпроект «Эффективная транспортная система» направлен на совершенствование логистической системы. В нем предусмотрены мероприятия, за счет которых к концу десятилетия будет обеспечено почти двукратное увеличение мощности единой опорной транспортной сети России. Запланированы модернизация аэропортов, запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, дальнейшее развитие Северного морского пути, ледокольного флота и строительство портовой инфраструктуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

