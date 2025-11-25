Новый цифровой сценарий для оплаты квитанций появился в Ростове

— Мы видим, как меняется цифровое поведение клиентов. Документы и квитанции сегодня приходят в десятках разных каналов — в чатах, на электронную почту, через сервисы поставщиков. И логично, что операции должны начинаться там же, где был получен файл. Банковские технологии движутся именно в эту сторону: не изолированные функции, а удобные связки, которые позволяют легко переходить от получения документа к его оплате. Мы расширяем такие сценарии, чтобы цифровые сервисы выглядели единым, непрерывным маршрутом. Это делает взаимодействие безопасным, предсказуемым и комфортным — таким, каким клиенты привыкли видеть современный онлайн-банкинг, — отметил управляющий ВТБ в Ростовской области — вице-президент Юрий Авдеев.