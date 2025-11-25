Новогодний подарок: в мэрии назвали сроки запуска трамвая № 5 до Бассейной

В Калининграде трамвай № 5 вернётся на Советский проспект, Фестивальную аллею и Бассейную перед Новым годом или 1 января. Об этом «Клопс» сообщили в администрации города.
К середине декабря подрядчик должен завершить ремонт путей в районе кольца на проспекте Мира. Дальше последует этап приёмки и тестовой эксплуатации. В это время вагоны будут ходить без пассажиров. После завершения трамваи смогут проезжать там почти в 10 раз быстрее, чем раньше. Ремонт рельсов на Фестивальной аллее продолжится, а транспорт будет ходить по реверсивной схеме движения.
В последние месяцы горожане мучаются из-за отмены «пятёрки» до Бассейной. Власти объявили об альтернативе, но люди так и не заметили улучшений.