«Выявлены нарушения требований к содержанию хищников»: прокуратура нагрянула в уфимский зоопарк «Саванна»

Сегодня, 25 ноября, прокуроры Советского района Уфы провели выездную проверку условий содержания животных в неработающем зоопарке «Саванна». В мероприятии участвовали специалисты Россельхознадзора и Росприроднадзора Башкирии.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, на момент проверки в зоопарке находились 15 львов, три тигра и один леопард. Предварительно были выявлены нарушения требований к уборке вольеров и прилегающей территории, утилизации отходов, а также к общим условиям содержания хищных животных.
Специалисты намерены изучить правоустанавливающие документы, паспорта животных с отметками о вакцинации и обработках, ветеринарно-сопроводительные документы, журналы уборки клеток, рацион питания и режим кормления животных.
Надзорные мероприятия продолжаются. Прокуратура отмечает, что при наличии достаточных оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования для устранения выявленных нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности.