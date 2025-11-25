«Выявлены нарушения требований к содержанию хищников»: прокуратура нагрянула в уфимский зоопарк «Саванна»

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, на момент проверки в зоопарке находились 15 львов, три тигра и один леопард. Предварительно были выявлены нарушения требований к уборке вольеров и прилегающей территории, утилизации отходов, а также к общим условиям содержания хищных животных.