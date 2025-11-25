Школьники из Ачхой-Мартановского района Чечни изучили основы робототехники

Мастер-класс по основам робототехники для школьников прошел в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Занятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации муниципалитета.
Участниками мастер-класса стали местные старшеклассники. Перед ними выступили ведущие специалисты, которые поделились с подростками знаниями о конструировании роботов и применении технологий программирования. Во время мастер-класса школьники самостоятельно собрали модели простых механизмов и получили ценные советы от преподавателей и инженеров-практиков.
«Мы хотим показать детям, что возможности современного мира практически неограничены и каждый из них способен реализовать самые смелые идеи благодаря знаниям и технологиям, которыми мы владеем сегодня», — отметил директор детско-юношеского центра Ачхой-Мартановского района Ибрагим Висаитов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.