Патриарх Кирилл рассказал, как жили его родители во время блокады

«Для меня это (блокада Ленинграда — ред.) еще и глубоко личная история. Не могу без волнения говорить об этом, потому что мои родители прошли через это тяжелейшее испытание. Мой отец, проторей Михаил Гундяев, до войны получивший инженерное образование и работавший на военном заводе, был одним из руководителей создания укреплений на Лужском рубеже, с которого немцы в основном осуществляли попытку напасть на наш город. Мама моя, Раиса Владимировна, с грудным младенцем на руках, моим старшим братом Николаем, получала лишь 125 граммов хлеба и, милостью Божию, смогла пережить страшное время блокады, что впоследствии позволило появиться на свет и мне», — сказал патриарх Кирилл.