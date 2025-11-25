Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БЖД назначила свыше 200 дополнительных поездов на праздники

БЖД назначила более 200 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на сообщение Белорусской железной дороги.

Источник: БЕЛТА

В период с 24 декабря по 12 января в международном сообщении с Россией во взаимодействии с РЖД дополнительно назначены свыше 60 поездов. Осуществлять движение они будут по популярным направлениям, таким как Минск — Москва, Брест — Москва, Полоцк — Москва и Минск — Санкт-Петербург.

Во внутриреспубликанском сообщении назначено порядка 150 дополнительных поездов. Речь идет об основных пассажирообразующих направлениях, которые связывают Минск с областными центрами. Также в БЖД добавили, что работа по назначению дополнительных поездов в международном и внутриреспубликанском сообщениях будет продолжена.