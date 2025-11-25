БЖД назначила свыше 200 дополнительных поездов на праздники

В период с 24 декабря по 12 января в международном сообщении с Россией во взаимодействии с РЖД дополнительно назначены свыше 60 поездов. Осуществлять движение они будут по популярным направлениям, таким как Минск — Москва, Брест — Москва, Полоцк — Москва и Минск — Санкт-Петербург.
Во внутриреспубликанском сообщении назначено порядка 150 дополнительных поездов. Речь идет об основных пассажирообразующих направлениях, которые связывают Минск с областными центрами. Также в БЖД добавили, что работа по назначению дополнительных поездов в международном и внутриреспубликанском сообщениях будет продолжена.