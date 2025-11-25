Вячеслав Ионицэ: «Мы убили экономику тарифами».
Экономист Вячеслав Ионицэ обвиняет власти в отсутствии расследований по закупкам газа и использованию европейских средств:
«Антикоррупционная прокуратура — сколько дел она возбудила, чтобы увидеть весь механизм: начиная с подписания соглашения с “Газпромом” и заканчивая закупкими газа?» — заявил Ионицэ.
Он утверждает, что тарифная политика нанесла тяжёлый удар экономике:
«Мы убили экономику тарифами, поставили население на колени, а вся субсидия ЕС ушла на покрытие высоких тарифов. Не попали ли они в сомнительные зоны, в офшоры?».
Экономист подчёркивает, что экономические агенты понесли серьёзные убытки и считает происходящее «экономической диверсией». Кроме того, по его словам, обеспокоенность выражает и МВФ:
«МВФ говорит: если вы убиваете экономику диверсиями и расхищаете публичные деньги через непрозрачные схемы помощи, действительно ли у вас есть инструменты для контроля публичных средств?».
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Диаспора не дождалась угощений на Рождественский стол: В Германии изъяты и уничтожены посылки из Молдовы с сырым мясом, сыром и яйцами.
Таможенная проверка, проведённая на трассе А44 в районе Бад-Вюнненберга, стала серьёзным открытием для немецких властей (далее…).
Есть люди, а есть твари: в Молдове хозяева выбросили домашнюю собачку породы чихуахуа на дорогу и… уехали.
Предстоит поход к ветеринару, возможно будет открыть сбор средств на посещение ветклиники, сдачу анализов и последующее лечение (далее…).
Будь сегодня партия ПАС в оппозиции, многие ее члены были бы уже за решеткой: «У правящего в Молдове режима везде двойные стандарты, но это устраивает еврочиновников, потому что сегодня главным, определяющим является геполитический фактор».
Бывший министр экономики Александр Муравский считает, что ситуация в стране начнет меняться радикальным образом после окончания военных действий на Украине (далее…).