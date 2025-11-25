Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Куда ушли деньги Евросоюза: «Правящая партия Молдовы убила экономику тарифами, поставила население на колени», — экономист

Экономист Вячеслав Ионицэ обвиняет власти в отсутствии расследований по закупкам газа и использованию европейских средств.

Источник: Комсомольская правда

Вячеслав Ионицэ: «Мы убили экономику тарифами».

Экономист Вячеслав Ионицэ обвиняет власти в отсутствии расследований по закупкам газа и использованию европейских средств:

«Антикоррупционная прокуратура — сколько дел она возбудила, чтобы увидеть весь механизм: начиная с подписания соглашения с “Газпромом” и заканчивая закупкими газа?» — заявил Ионицэ.

Он утверждает, что тарифная политика нанесла тяжёлый удар экономике:

«Мы убили экономику тарифами, поставили население на колени, а вся субсидия ЕС ушла на покрытие высоких тарифов. Не попали ли они в сомнительные зоны, в офшоры?».

Экономист подчёркивает, что экономические агенты понесли серьёзные убытки и считает происходящее «экономической диверсией». Кроме того, по его словам, обеспокоенность выражает и МВФ:

«МВФ говорит: если вы убиваете экономику диверсиями и расхищаете публичные деньги через непрозрачные схемы помощи, действительно ли у вас есть инструменты для контроля публичных средств?».

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Диаспора не дождалась угощений на Рождественский стол: В Германии изъяты и уничтожены посылки из Молдовы с сырым мясом, сыром и яйцами.

Таможенная проверка, проведённая на трассе А44 в районе Бад-Вюнненберга, стала серьёзным открытием для немецких властей (далее…).

Есть люди, а есть твари: в Молдове хозяева выбросили домашнюю собачку породы чихуахуа на дорогу и… уехали.

Предстоит поход к ветеринару, возможно будет открыть сбор средств на посещение ветклиники, сдачу анализов и последующее лечение (далее…).

Будь сегодня партия ПАС в оппозиции, многие ее члены были бы уже за решеткой: «У правящего в Молдове режима везде двойные стандарты, но это устраивает еврочиновников, потому что сегодня главным, определяющим является геполитический фактор».

Бывший министр экономики Александр Муравский считает, что ситуация в стране начнет меняться радикальным образом после окончания военных действий на Украине (далее…).

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше