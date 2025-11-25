Администрация ответила минчанке, на дочь которой упали осколки от разбитой двери в развлекательном центре

Осколки от разбившейся двери упали на ребенка в развлекательном центре Минска. Подробности пишет агентство «Минск-Новости».
Минчанка в соцсетях рассказала, что 13 ноября 2025 года примерно в 19.40 семейный праздник, который проходил в детском центре WOW Land, расположенном по проспекту Победителей, 84 в Минске, завершился кошмаром.
— Нашего старшего ребенка травмировала обрушившаяся стеклянная дверь. Это не просто несчастный случай. Это прямое следствие халатности, которое привело к физическим травмам, госпитализации и сильнейшей психологической травме всей нашей семьи, — сообщила женщина.
Подробностей она не привела, но потребовала предоставить видео падения двери, а также финансовые документы, акты приема-передачи и техобслуживания двери. Кроме того, жительница Минска интересовалась, почему администратор не оказал ребенку первую помощь и не вызвал скорую помощь.
Негативный отзыв в сети набрал примерно 100 000 просмотров. На него отреагировала и администрация детского центра, уточнив, что было сделано все возможное, чтобы разрешить ситуацию. В частности, семье минчанки предложили вернуть деньги за праздник, оплатить лечение ребенка, покрыть расходы на посещение психологов.
«Мы готовы были пойти навстречу, но ваши требования о компенсации поездки на море всей вашей семьи, к сожалению, выходят за рамки разумного и не связаны с лечением», — отметили в администрации.
Вместе с тем указанный детский центр не имеет отношения к разбитой двери, так как является арендатором помещения. В ситуацию вмешались представители администрации торгового центра «Арена Сити». Они раскрыли детали случившегося:
«При закрытии ребенком двери произошло ее полное разрушение. Ha место незамедлительно прибыли сотрудники охраны и администраторы торгового центра».
Представители администрации добавили, что, несмотря на незначительные повреждения кожных покровов ребенка из-за падения осколков стекла, было принято решение вызвать скорую помощь. До прибытия медиков на месте находились представители администрации торгового центра и представители арендатора.
После случившегося администрация ТЦ, а также представители арендатора постоянно поддерживали связь с законным представителем ребенка. Было предложено вернуть деньги, возместить возможные затраты для восстановления ребенка. Однако это родителей девочки не устроило. После этого был опубликован негативный пост в соцсетях.
«Мы не намерены поддаваться провокациям со стороны пользователей соцсетей, которые пытаются подогреть интерес к инциденту, и все усилия направим на установление причин и обстоятельств произошедшего исключительно в рамках правового поля», — отметили в администрации ТЦ.
На данный момент устанавливаются причины, а также обстоятельства разрушения двери, которая была изготовлена из закаленного стекла. Новую дверь намерены установить в течение нескольких недель.
