В Ростовской области закладчика наркомагазина задержали с 4,5 кг наркотиков

В Ростовской области сотрудники УФСБ России задержали мужчину, который занимался перевозкой синтетических наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба донского главка ведомства.
Оперативники остановили 30-летнего жителя Волгодонска в тот момент, когда он забирал крупную партию запрещенных веществ из тайника для последующей фасовки и распространения. Как установили правоохранители, мужчина работал так называемым закладчиком на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков, работающий в анонимной сети «Даркнет».
Во время обыска, где он хранил и фасовал запрещенные вещества, было изъято более 4,5 килограммов синтетических наркотических средств, а также предметы, используемые для их бесконтактного сбыта.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
