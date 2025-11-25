В Ростовской области закладчика наркомагазина задержали с 4,5 кг наркотиков

Оперативники остановили 30-летнего жителя Волгодонска в тот момент, когда он забирал крупную партию запрещенных веществ из тайника для последующей фасовки и распространения. Как установили правоохранители, мужчина работал так называемым закладчиком на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков, работающий в анонимной сети «Даркнет».