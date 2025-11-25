Ричмонд
В Ростовской области закладчика наркомагазина задержали с 4,5 кг наркотиков

Житель Волгодонска задержан при изъятии крупной партии наркотиков из тайника.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области сотрудники УФСБ России задержали мужчину, который занимался перевозкой синтетических наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба донского главка ведомства.

Оперативники остановили 30-летнего жителя Волгодонска в тот момент, когда он забирал крупную партию запрещенных веществ из тайника для последующей фасовки и распространения. Как установили правоохранители, мужчина работал так называемым закладчиком на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков, работающий в анонимной сети «Даркнет».

Во время обыска, где он хранил и фасовал запрещенные вещества, было изъято более 4,5 килограммов синтетических наркотических средств, а также предметы, используемые для их бесконтактного сбыта.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

