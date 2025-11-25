В Татарстане 2026 год объявлен Годом Габдуллы Тукая

На заседании Национального Совета Всемирного конгресса татар, которое прошло в Казани, 2026 год в Татарстане официально объявлен Годом Габдуллы Тукая. Это решение приурочено к 140-летию со дня рождения великого татарского поэта, которое будет отмечаться 26 апреля 2026 года.
Как отметил председатель Национального Совета Василь Шайхразиев, инициативу поддержал раис Татарстана Рустам Минниханов в своем ежегодном послании. В планах мероприятий также будут отмечены 120-летие со дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля и другие значимые юбилеи выдающихся деятелей татарской культуры.
