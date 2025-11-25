Семейные фермы в Забайкалье получат гранты и субсидии

Гранты и субсидии будут предоставлены семейным фермам в Забайкальском крае, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона. Такие меры поддержки предприятиям аграрного сектора в нашей стране оказывают в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Уточним, что субсидии и гранты будут выделены по итогам ранее проведенного отбора. Совокупная сумма средств в виде господдержки превышает 50 млн рублей.
«По итогам конкурсных процедур комиссии грантовую поддержку в размере 19,6 миллиона рублей получит фермер Солбон Будаев из Агинского муниципального округа, который намерен построить овощехранилище. Еще одним грантополучателем стал глава фермерского хозяйства из Могойтуйского округа Борис Астафьев — согласно бизнес-плану, ему предстоит построить две овчарни. Для этих целей он получит 13 миллионов рублей», — прокомментировала глава краевого министерства сельского хозяйства Альбина Корешкова.
Еще пять сельхозтоваропроизводителей из Приаргунского, Чернышевского и Агинского муниципальных округов стали получателями субсидий на развитие семейных ферм. Общая сумма выплат для них превышает 18 млн рублей. Фермеры направят эти средства на приобретение техники и сельскохозяйственных животных.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.